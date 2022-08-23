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На Юге ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостов

23 августа 2022, 06:39

Существенные повреждения получил Антоновский мост и мост через Каховскую ГЭС.

Украинская авиация, взрыв
ВСУ нанесли авиационные удары по врагу / Фото УНИАН

Защитники Украины уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке, а также подтвердили поражение двух мостов на юге. Речь идет об Антоновском мосте и мосте через Каховскую ГЭС.

"Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховке", - говорится в сообщении на странице Оперативного командования Юг.

ВСУ нанесли авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и системам противовоздушной обороны оккупантов.

Потери России на Юге за сутки составили:

  • 17 оккупантов;
  • ЗРК "Бук";
  • минометный комплекс "Сани";
  • 5 единиц бронированных автомобилей и другой техники.

Отмечается также, что оккупанты 8 раз наносили авиационные удары по позициям украинских военных.

В Черном море Россия держит четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр". Всего у побережья Крыма сосредоточены 13 кораблей.

Удары ВСУ по мостам в Херсоне

Армия Украины проводит военную операцию на Херсонщине. Украинские войска 26 июля нанесли удары артиллерией по Антоновскому мосту у захваченного Херсона. Вследствие этого путепровод больше не пригоден для коммуникации. Российские оккупанты не смогут перебрасывать по мосту свои силы и средства.

30 июля в Оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакада повреждена, она также не пригодна для эксплуатации.

В Херсонской ОВА 3 августа сообщили, что силы обороны Украины освободили уже 53 населенных пункта на Херсонщине. Однако на освобожденные территории возвращаться пока нельзя – их обстреливают российские войска.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава. Как рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.

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