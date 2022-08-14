"Окончательно непроездной": стали известны детали нового удара по Антоновскому мосту

Удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.
В ночь на воскресенье, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава.
Об этом рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.
"Вновь нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной", - добавила Гуменюк.
Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.
В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.
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