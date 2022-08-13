Атака на захваченном РФ юге: прогремели взрывы в Мелитополе и у границы с Крымом

На юге прогремели новые взрывы / Фото УНИАН

На Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров ожидает новостей о потерях среди российских оккупантов после зафиксированного в городе громкого взрыва. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хороших новостей об очередных потерях", - констатировал мэр.

Кроме того, в местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.

Как сообщал Главред, 8 августа высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, вчера Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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