На Юге уничтожен склад боеприпасов и десятки военных армии РФ

ВСУ нанесли удары по оккупантам на Юге Украины / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.

"Подтверждены потери врага в количестве 24 оккупантов, одного танка Т-62 и еще пяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. В районе Чаривного в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, ранее защитники Украины разбили три склада с российскими боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области.

Кроме того, украинские военные уничтожили еще два склада боеприпасов российских захватчиков, которые размещались на оккупированных территориях двух областей. Один из складов взлетел на воздух в оккупированном Иловайске Донецкой области.

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