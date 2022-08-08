На Юге уничтожен склад боеприпасов и десятки военных армии РФ

ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.
Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.
"Подтверждены потери врага в количестве 24 оккупантов, одного танка Т-62 и еще пяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. В районе Чаривного в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, ранее защитники Украины разбили три склада с российскими боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области.
Кроме того, украинские военные уничтожили еще два склада боеприпасов российских захватчиков, которые размещались на оккупированных территориях двух областей. Один из складов взлетел на воздух в оккупированном Иловайске Донецкой области.
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