ВСУ взорвали российские склады в Иловайске и Брилевке и показали "горячее видео"

ВСУ взорвали российские склады в Иловайске и Брилевке/ Telegram, скрин

Украинские военные уничтожили еще два склада боеприпасов российских захватчиков, которые размещались на оккупированных территориях двух областей.

Один из складов взлетел на воздух в оккупированном Иловайске Донецкой области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

При этом отмечается, что, вероятнее всего, большинство оккупантов, находившихся на месте расположения склада боеприпасов, погибли. Сам склад сгорел дотла.

"Подавляющее большинство (российских оккупантов – ред.) выбрала костюмы "шкварок", потому что уже очень хотели в "200 бригаду". Остальные, с "веселыми" криками у костра, образовывали "харавод". В итоге "не склад БК и ГСМ" сиял громко и долго. Нет сомнения, что вся та "гуманитарка, минудобрения и селитра" выгорели дотла", – с сарказмом рассказали в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что перед ударом по складу боеприпасов оккупантов в Иловайске воины ВСУ уничтожили такой же склад в оккупированной Брилевке на Херсонщине.

Ранее сообщалось, что в течение суток 28 июля российская оккупационная армия потеряла еще четыре склада с боеприпасами на южном направлении. Кроме того, защитники Украины уничтожили 36 российских оккупантов.

Напомним, оккупант сбил на Херсонщине вертолет К-52 своей же армии. Теперь ВСУ разыскивают российского военного, чтобы вручить ему немалое вознаграждение за такую помощь украинскому войску.

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