Орбан заговорил словами Кремля, заявив, что Украина не сможет выиграть войну

Виктор Орбан отличился очередным неоднозначным заявлением о войне в Украине / Фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно делал противоречивые заявления относительно борьбы украинского народа против российской агрессии, заявил, что Украина не сможет победить в войне с нынешней стратегией поддержки НАТО.

Такое мнение Орбан озвучил, выступая вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене 28 июля, передает Sky News.

"Эта война в такой форме не может быть выиграна", – сказал Орбан.

По словам политика, которого называют другом российского диктатора Владимира Путина, стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением якобы "до сих пор показывала, что она не приведет к успеху". Также он предупредил о тяжелых последствиях войны для европейской экономики.

"Без изменения стратегии мира не будет. Непонятно, как нам избежать рецессии в Европейском Союзе, если война продолжится", – добавил премьер Венгрии.

Орбан добавил, что без мира в Украине весь Евросоюз "будет втянут в военную ситуацию".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал Путин против Украины. Он убежден, что "Европа должна стать между Россией и Украиной" и разработать новый план, который якобы позволит "вернуться к мирным переговорам".

Как писал Главред, российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин "подкупил" премьер-министра Венгрии Орбана обещанием о том, что передаст ему часть Закарпатья в случае падения киевской власти. Российский диктатор пошел на такой шаг, так как понимал, что одному в войне против Украины будет сложно.

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