Орбан заговорил словами Кремля, заявив, что Украина не сможет выиграть войну

Стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением якобы "до сих пор показывала, что не приведет к успеху", считает премьер Венгрии и друг Путина.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно делал противоречивые заявления относительно борьбы украинского народа против российской агрессии, заявил, что Украина не сможет победить в войне с нынешней стратегией поддержки НАТО.
Такое мнение Орбан озвучил, выступая вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене 28 июля, передает Sky News.
"Эта война в такой форме не может быть выиграна", – сказал Орбан.
По словам политика, которого называют другом российского диктатора Владимира Путина, стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением якобы "до сих пор показывала, что она не приведет к успеху". Также он предупредил о тяжелых последствиях войны для европейской экономики.
"Без изменения стратегии мира не будет. Непонятно, как нам избежать рецессии в Европейском Союзе, если война продолжится", – добавил премьер Венгрии.
Орбан добавил, что без мира в Украине весь Евросоюз "будет втянут в военную ситуацию".
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал Путин против Украины. Он убежден, что "Европа должна стать между Россией и Украиной" и разработать новый план, который якобы позволит "вернуться к мирным переговорам".
Как писал Главред, российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин "подкупил" премьер-министра Венгрии Орбана обещанием о том, что передаст ему часть Закарпатья в случае падения киевской власти. Российский диктатор пошел на такой шаг, так как понимал, что одному в войне против Украины будет сложно.
Другие новости:
- У Орбана опозорились диким фейком: сравнили Украину с нацистской Германией
- Орбан признал право Украины защищаться от РФ, но сразу призвал "не финансировать войну"
- В МИД резко ответили на скандальное заявление Орбана о неэффективности санкций против РФ