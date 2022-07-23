Орбан стал на сторону Путина и обвинил ЕС в "неправильной позиции" в войне

Орбан обвинил Европу в неправильной позиции в войне / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал Путин против Украины. Он призвал страны-члены ЕС изменить стратегию. Об этом сообщает Telex.

Орбан считает, что Евросоюз совершил ошибку, когда стал на сторону Украины. Он убежден, что "Европа должна стать между Россией и Украиной" и разработать новый план, который якобы позволит "вернуться к мирным переговорам".

"Не стоит питать иллюзий, что мы влияем своими советами, но в каждом споре это моральный вопрос: нужно попробовать рассказать и попытаться убедить западников разработать новую стратегию", - сказал Виктор Орбан.

Он обвиняет Европу в том, что они якобы "упустили шанс мирно урегулировать конфликт еще в 2014 году". Орбан заявил, что теперь Россия "не хочет садиться за стол переговоров с ЕС".

Премьер-министр Венгрии встал на сторону России, заявив, что РФ якобы "хочет гарантий безопасности" и требует переговоров с США.

"Россия хочет гарантий безопасности, поэтому мир будет только в том случае, если будут российско-американские переговоры", - сказал Орбан.

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Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что войска РФ атакуют силы обороны Украины на Донбассе. Захватчики осуществляют попытки вытеснения украинских войск с их позиций на севере областей.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что российская армия пока не может перейти в наступление на Донбассе. У оккупантов не хватает для этого сил и средств. После захвата Северодонецка и Лисичанска их наступательная активность снизилась.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пока не может пойти на эскалацию войны против Украины. Для этого у ее войск нет сил и средств. Оккупанты испытывают сложности, они уже вторую неделю не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

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