В МИД резко ответили на скандальное заявление Орбана о неэффективности санкций против РФ

В МИД ответили на заявление Виктора Орбана / ZN.UA

Европейскую экономику убивает гибридная война Российской Федерации, а не антироссийские санкции.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в Украине не соглашаются с утверждением о неэффективности международных санкций против РФ.

Представитель МИД напомнил, что они были введены в ответ на начатую Россией полномасштабную войну против нашего государства, которая уже унесла десятки тысяч жизней украинцев, оставила в руинах сотни тысяч объектов критической инфраструктуры и заставила миллионы людей покинуть свои дома.

Пресс-секретарь МИД уточнил, что санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за преступления, а также ослабить ее способность к дальнейшему ведению войны.

"Премьер-министр Венгрии должен призывать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики. Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно Россия. И лишь принудив ее к миру благодаря совместным усилиям и единству можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни", - констатировал дипломат.

"В этом контексте мы призываем партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазеек для обхода санкционного режима, а также дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для украинской армии", - подытожил Николенко.

Скандал с заявлением Орбана

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз "выстрелил себе в легкие" из-за якобы "непродуманных экономических санкций против РФ, которые, если не отменить, могут разрушить европейскую экономику.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального санкционного ограничения передвижения вне России всех, кто входит в политическое и военное окружение президента РФ.

Напомним, Зеленский назвал самуюсложную задачу для Вооруженных сил Украины. День за днем ВСУ уничтожают наступательный потенциал россиян, который нужно переломить, а это очень сложная задача.

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