Переломить наступательный потенциал: Зеленский поведал о самой сложной задаче ВСУ

Президент акцентировал внимание на том, что для победы украинским бойцам необходимо как можно скорее переломить наступательный потенциал россиян.
Вражеские войска продолжают мощно обстреливать приграничные районы Сумской области, а также Харьков и районы области. День за днем ВСУ уничтожают наступательный потенциал россиян, который нужно переломить, а это очень сложная задача, сообщил глава государства Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 4 июля.
"Нам нужно переломить их. Это трудная задача, она требует времени и сверхчеловеческих усилий, но у нас нет альтернативы. Это о нашей независимости, о судьбе всего украинского народа", - сказал Зеленский.
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Отступление ВСУ из Лисичанска
3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.
К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.
Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.
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