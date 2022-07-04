Переломить наступательный потенциал: Зеленский поведал о самой сложной задаче ВСУ

Владимир Зеленский назвал самое сложное для ВСУ / president.gov.ua

Вражеские войска продолжают мощно обстреливать приграничные районы Сумской области, а также Харьков и районы области. День за днем ВСУ уничтожают наступательный потенциал россиян, который нужно переломить, а это очень сложная задача, сообщил глава государства Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 4 июля.

"Нам нужно переломить их. Это трудная задача, она требует времени и сверхчеловеческих усилий, но у нас нет альтернативы. Это о нашей независимости, о судьбе всего украинского народа", - сказал Зеленский.

Читайте такжеЕсли война затянется, то будут и танки, и самолеты от Запада - Кулеба

Отступление ВСУ из Лисичанска

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Читайте также: