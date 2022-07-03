Шойгу отчитался Путину о полной оккупации Луганской области

Шойгу отчитался об оккупации Лисичанска / Фото УНИАН, t.me/luhanskaVTSA

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. Российская армия якобы полностью контролирует Лисичанск.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, общая площадь захваченных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

"Шойгу доложил Путину, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции "ЛНР" установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отметим, Шойгу уже приукрашал свои достижения перед Путиным. В частности, еще 21 апреля он докладывал хозяину Кремля об "освобождении Мариуполя". Защитники Украины вышли из Азовстали почти через месяц – 17 мая.

Бои за Лисичанск - что происходит в городе сейчас

Украинская сторона официально не сообщает о ситуации в Лисичанске.

Утром 3 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области. Административные здания города разрушены полностью.

"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которые они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - написал Гайдай в Telegram.

Эксперты американского Института исследования войны считают, что российские оккупанты вероятно установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. Потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к Славянску и Бахмуту.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Другие новости: