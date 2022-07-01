В Британии дали тревожный прогноз: захват Лисичанска РФ – вопрос дней

Лисичанск под угрозой захвата РФ / Facebook

Существует реальная угроза захвата Лисичанска Луганской области российскими оккупантами, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских защитников.

Как говорится в материале британского телеканала Sky News, Лисичанск является "последним городом Луганщины, который остается под контролем ВСУ".

"Наверное, это только вопрос дней, когда российским войскам удастся оцепить его, отрезать и захватить контроль", - не исключили британские журналисты.

В то же время они рассказали, что в Лисичанске раздаются взрывы и падают российские снаряды.

По их словам, Лисичанск "движется к неизбежному: российской блокаде с последующим захватом".

"Мы видели, как истощенные украинские военные отступали, меняя позиции. А другие готовились идти в бой", – добавили журналисты Sky News.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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