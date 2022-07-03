Зеленский поставил на место Шойгу и отреагировал на выход ВСУ из Лисичанска

Владимир Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

"Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь превыше всего. И если командование нашей армии забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшую огневую преимущество, в частности, это касается и Лисичанска, это означает, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", - заявил Зеленский.

Зеленский ответил Шойгу

Также президент упомянул в своем обращении доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который заявил о полной оккупации Луганской области.

"Когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, то пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной, и сейчас, что они имеют и сколько за это заплатили. Нынешние их доклады пойдут прахом, как и тогдашние", - подчеркнул глава украинского государства.

Ситуация на фронте

Президент отметил, что Вооруженные силы Украины продвигаются в двух областях и на море. Доказательством последнему является освобождение острова Змеиный.

"Мы двигаемся вперед и в Харьковской, и в Херсонской области. И на море. Змеиный этому хороший пример. Будет день, когда мы то же скажем и о Донбассе", - отметил он.

Ситуация в Лисичанске

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

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