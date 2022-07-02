Ситуация угрожающая: Арестович заверил, что россиян нет в центре Лисичанска

Арестович рассказал о ситуации в Лисичанске

По состоянию на вечер субботы, 2 июня, российским войскам не удалось захватить Лисичанск в Луганской области, но ситуация в городе решится в течение ближайших дней, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

"Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль, они на южных окраинах Лисичанска. Пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск", - отметил он.

По его словам, противнику впервые удалось небольшими силами Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска.

"Таким образом, ситуация действительно стала угрожающей, решится она в течение суток-двух, станет понятно, что там и к чему", - добавил Арестович и уточнил, что развязка будет ясной уже к понедельнику, 4 июля.

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Он также добавил, что в случае захвата города российские войска будут продвигаться суженным фронтом с увеличенной плотностью войск.

Сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что Лисичанск якобы уже полностью оккупирован.

Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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