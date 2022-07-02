ВСУ мощно ударили по оккупантам из САУ Panzerhaubitze 2000 и показали "горячие кадры"

В Минобороны показали, как работает мощная техника в руках украинских профессионалов.
Украинские военные уже активно применяют на фронте против оккупантов самоходные артиллерийские гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Такое мощное оружие помогает выбивать врага из украинских земель. Видео применения САУ обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как видно на видео, украинские военные бьют по противнику из гаубицы, а затем оперативно прячут технику.
Также в Минобороны перечислили преимущества самоходных артиллерийских гаубиц Panzerhaubitze 2000:
- Скорострельность
- Точность
- Эффективное использование боеприпасов
- Минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины артиллерийским огнем уничтожили штаб российских оккупантов. Появилось видео с ударом харьковского подразделения Kraken по захватчикам.
Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.
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