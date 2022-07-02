ВСУ мощно ударили по оккупантам из САУ Panzerhaubitze 2000 и показали "горячие кадры"

Гаубица Panzerhaubitze 2000/ ips-dc.org, скрин

Украинские военные уже активно применяют на фронте против оккупантов самоходные артиллерийские гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Такое мощное оружие помогает выбивать врага из украинских земель. Видео применения САУ обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как видно на видео, украинские военные бьют по противнику из гаубицы, а затем оперативно прячут технику.

Также в Минобороны перечислили преимущества самоходных артиллерийских гаубиц Panzerhaubitze 2000:

Скорострельность

Точность

Эффективное использование боеприпасов

Минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины артиллерийским огнем уничтожили штаб российских оккупантов. Появилось видео с ударом харьковского подразделения Kraken по захватчикам.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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