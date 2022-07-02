"Вынужден бродить по всем": Подоляк высмеял Путина за просьбы помочь в войне

Подоляк высмеял Путина из-за его унижений, прося о помощи в войне / УНИАН, ОПУ

Президент РФ Владимир Путин, который сам развязал войну в Украине, вынужден "бродить по всем", чтобы найти союзника. Об этом заявил и высмеял Путина советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает НВ

Подоляк шутя назвал Путина "чрезвычайно эффективным полководцем".

"Воюя против Украины своей великой армией в миллион человек, он вынужден сегодня бродить по всем. Приехал сегодня на Каспийский саммит и просил: "Дайте армию, чтобы мы зашли в Украину". Сейчас в Беларуси просит армию. Насколько великий (в ироничном смысле) этот человек, что он просит у бывших стран Советского Союза хоть какие-то армейские части для того, чтобы эффективно продолжать воевать против маленькой Украины. Это гениально", — сказал Подоляк.

Путин выглядит унизительно, так прося о помощи в войне, которую сам же начал.

"То есть ты тут хвалился, ходил, прихрамывая, рассказывал, что мы весь мир на колени поставим, а теперь ходишь и побираешься везде, просишь: "Дайте армию, зайдите с этой стороны, мы не можем сами уничтожить этих украинцев, давайте вы еще туда зайдете", - добавил Подоляк.

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Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

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