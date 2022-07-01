Украина не сядет за стол переговоров с циничным убийцей - Подоляк

Украина не сядет за стол переговоров с циничным убийцей / Коллаж Офис президента, Reuters

Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данный момент, ведь они возможны только после тактического поражения РФ, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Freedom.

Подоляк отметил, что Россия по разным каналам - через своих политиков, политиков других стран, пророссийское лобби - распространяет призывы к запуску переговоров с Украиной.

При этом РФ захватывает украинские территории, убивает людей и разрушает города.

"И в это время выходит какой-то очередной умник и на полном серьезе говорит: "Наверное нужно как-то подходить к мирному урегулированию". Что значит мирное? Это мы что ли напали на РФ? В чем мирное урегулирование?" - сказал Подоляк.

Он отметил, что мирное урегулирование на сегодняшний момент означает признание Украиной несовершение РФ военных преступлений и отказ от части территорий и людей.

Читайте такжеСтрах и паника: Подоляк заявил о возможности скорейшего завершения войны

"Циничный убийца ограбил, убил, захватил. Садитесь с ним за стол переговоров и говорите, что он добропорядочный гражданин. Нам на полном серьезе это предлагают... Нет, это невозможно", - сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что война будет идти по правилам войны. То есть Украина должна будет нанести серьезные тактические поражения РФ. После этого переговорный процесс может быть запущен на условиях Украины.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков говорил, что встреча президента РФ Путина с украинским гарантом Зеленским действительно может быть организована. Отсрочку решения данного вопроса Москва мотивирует, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием якобы "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - заявлял Ушаков.

Читайте также: