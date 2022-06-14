Завершение войны и освобождение территорий: Зеленский поставил Кремлю условие по встрече с Путиным

В России все вопросы решает только Путин - Зеленский / Офис президента, Reuters

Большого желания вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным нет. Однако если Россия действительно стремится завершить войну, такой диалог должен состояться. Дискуссия может быть проведена, в том числе, и с участием посредников. Киев готов к формату, который предполагает окончание боевых действий и выход российских оккупационных войск с украинских территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью журналистам из Дании гарант сказал о том, что большого желания вести переговоры с Путиным у него нет. Однако Россия такая страна, где все решает один человек, и если Москва действительно готова закончить войну, такие переговоры все-таки должны состояться.

Читайте такжеСудьба Украины – возвращать и укреплять: Зеленский разнес посягательства Путина на украинские земли"Я много раз говорил, что, к сожалению, сегодня только президент Путин решает, российская армия остановится, или нет. Потому что на территории России есть один человек, которые решает все за граждан Российской Федерации и за военных Российской Федерации. Поэтому я считаю, что если Россия хочет закончить войну, потому что они в медиа именно так говорят, но чтобы показать, что они действительно этого хотят, они должны сесть за стол переговоров", - считает Зеленский.

По его словам, Киев рассчитывает на прямой диалог, но не исключен и вариант с посредниками. Украинский глава государства в любой момент готов к диалогу в формате, предусматривающем прекращение войны и выход войск РФ с оккупированных ими территорий Украины.

"Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников. Мне, честно говоря, все равно, если Российская Федерация готова закончить войну, а значит - выйти с наших территорий. В любой момент к такому формату лично я готов", - добавил Владимир Зеленский и подчеркнул, что общество с каждым днем все меньше поддерживает такой диалог, потому что РФ убивала, лгала и оккупировала украинский народ.

Пресс-конференция Зеленского датским СМИ

В Кремле не исключают встречи Путина и Зеленского

В администрации президента России допустили, что встреча главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться. Отсрочку переговоров Москва объясняет, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием неких "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - цитирует помощника главы РФ Юрия Ушакова РИА Новости.

Встреча Зеленского и Путина

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в конце мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Турции Реджепу Эрдогану о намерении провести встречу с руководителем РФ Владимиром Путиным. По словам турецкого дипломата, Анкара готова приложить максимальные усилия для продолжения переговорного процесса, и намерена оказать необходимую поддержку.

Президент Зеленский считает, что война РФ против Украины может завершиться только по итогам прямых переговоров с Путиным. Как полагает украинский гарант, дискуссии в других форматах не приведут к результатам, поскольку в России все вопросы решает только один человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, дескать, что переговоры Москвы и Киева могут продолжиться в том случае, если украинская сторона согласится на возобновление работы переговорных групп. Государство-агрессор не соглашается с жестким требованием Зеленского по отведению российских оккупационных войск на позиции до 24 февраля.

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