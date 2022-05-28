Переговоры без Путина обречены на провал: в РФ такая страна, где никто ничего не решает – Зеленский

Путин в России выстроил такое государство, в котором переговорщики – никто, считает Владимир Зеленский.
Завершить войну РФ против Украины можно только на основе прямых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме него там не с кем договариваться. В России выстроена такая система, при которой никто ничего не решает. Все люди, которых Москва отправляет на переговоры, к сожалению, никто. Об этом заявил украинский гарант Владимир Зеленский.
В интервью Nos он рассказал о том, что встреча президентов является необходимостью. В рамках других форматов нет смысла вести какие-либо переговоры, поскольку российские делегаты ничего не решают.
читайте такожЗеленский поставил РФ жесткие условия по Крыму и Донбассу – у Путина разразились заявлением"Вопрос не в том, что я хочу с ним договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Не важно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди – они никто, к сожалению", - объяснил ситуацию Зеленский.
Также президент добавил, что он готов к переговорам с Путиным в любое время, но какие могут быть условия в отношении Украины, когда Россия напала на наше государство.
"В любое время. Сейчас. Какие условия могут быть к нам, если они пришли к нам и нас убивают? Наша конечная цель – вернуть мир в нашу страну", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Переговоры Украины и России
Президент Владимир Зеленский в начале апреля сделал заявление о том, что у Украины нет других вариантов, кроме переговоров с Россией. Только разговор с Путиным может поспособствовать завершению войны.
29 апреля президент Зеленский сказал, что переговоры Киева с Москвой под вопросом из-за зверств российской армии на оккупированных территориях. По мнению гаранта, только диалог глав государств может привести к договоренностям, которые будут выполняться.
13 мая Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным. Однако разговор должен проходить без кремлевских посредников и без ультимативных условий.
20 мая участник переговоров со стороны РФ Леонид Слуцкий сказал, что диалог Москвы и Киева может быть продолжен. Однако, дескать, это зависит от Киева.
21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Изначально цель переговоров – обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.
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