Мирные переговоры с РФ под угрозой из-за зверств оккупантов в Украине – Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о то, что переговоры с российской стороной могут быть под угрозой, если Россия продолжит свои зверства.

"Только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Это мое понимание этого процесса. Но риски, что они полностью закроются - любые разговоры, они очень высокие", - заявил глава государства в интервью польским СМИ.

По словам президента, российские военные оставляют после себя одни и те же зверства на разных территориях.

"Именно из-за тех последствий, которые РФ оставляет после себя. Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы освобождаем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия", - добавил президент.

"Я сказал абсолютно реальную картину. Желания нет у людей. Это факт. Если сегодня вы выйдете на улицу и спросите у любого человека, то большинство ответит: "про что говорить", "мы не верим" и "мы не хотим". Они забрали у них жизни. Людям просто хочется их убить. Это правда. И когда тебе хочется кого-то убить, ты точно не думаешь о том, как с ним говорить. И у людей именно такое отношение", — заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время он отметил, что 5-ю статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.

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