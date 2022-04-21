Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях - МИД

Турция готова стать гарантом безопасности Украины / Фото: rudaw.net

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что 5-ю статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет, пишет Hurriyet.

По словам Чавушоглу, изначально Украина предложила ряду стран, среди которых Турция, США, Великобритания, Канада, стать гарантами безопасности Украины. Уже после первого раунда переговоров от Киева поступило предложение использовать в качестве гарантии 5-ю статью Североатлантического пакта.

"США, Великобритания и Канада этот пункт отвергли. Конечно, и Турция его не принимает. О том, чтобы отправить в случае конфликта в Украине в страну турецких солдат не может быть и речи. Мы пытаемся понять, какой вариант гарантий может быть эффективной альтернативой", - отметил глава МИД Турции.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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