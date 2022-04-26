Нет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с Украиной

Делегации России и Украины должны подготовить проекты соглашения по Крыму и Донбассу - Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Москва, дескать, не готова говорить о гарантиях безопасности в ситуации, если Украина и Россия предварительно не достигнут письменных договоренностей по статусу Крыма и Донбасса. По его словам, делегациям якобы следует разработать проект соглашения, в котором должны быть регламентированы вопросы статуса оккупированных территорий.

В ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, которая состоялась во вторник, 26 февраля, он сказал о том, что Киев поставил Москве условие по Крыму и Донбассу. Статус территорий, согласно позиции украинского государства, должен обсуждаться на уровне президента Украины Зеленского и главы Кремля Путина.

Читайте такжеУкраина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политологОднако, как полагает российская сторона, до обсуждения данных вопросов на высшем политическом уровне, их следует предварительно оформить в рамках проекта соглашения.

"И в своем проекте соглашения на этот счет (по Крыму и Донбассу, - ред.), нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Для нас понятно, что если эти вопросы мы отнесем на уровень глав государств, не решив их предварительно, хотя бы в рамках проекта соглашения, для нас ясно, что они никогда решены и не будут", - сказал Путин.

Также он добавил, что Россия, дескать, не сможет подписаться под гарантиями безопасности для Украины, не решив вопрос со статусом Крыма и Донбасса.

"В этом случае подписываться под гарантии безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и "республик" Донбасса, мы просто не можем", - подчеркнул Владимир Путин.

Возвращение Крыма и Донбасса в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что на переговорах по завершению войны России против Украины нужно сначала достичь договоренностей о прекращении войны и гарантиях безопасности. Следующий шаг – обсуждение вопроса оккупированных Крыма и Донбасса. По его словам, необходимо остановить горячую фазу войны, и только потом переходить на следующую стадию диалога.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина не намерена отступать от принципа отстаивания территориальной целостности и суверенитета государства. Как сказал чиновник, вопросы оккупированных Крыма и Донбасса могут решаться только на высшем политическом уровне – переговорах Зеленского и Путина.

Спикер Банковой Алексей Арестович отметил, что Украина не готова к военной операции по освобождению оккупированных Донбасса и Крыма. По его словам, это невыполнимая задача, поскольку такие действия могли бы привести большим потерям в рядах украинской армии.

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