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В РФ ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе

26 апреля 2022, 17:21

В России также отметили, что ждут ответа Зеленского на свои предложения, которые якобы передали еще 10 дней назад.

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В РФ ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе / Reuters

В российском Министерстве иностранных дел ответили на предложение Киева провести украинско-российские переговоры в Мариуполе. Глава МИД России Сергей Лавров отклонил такое предложение, при этом назвав его "театральным жестом".

Так ответил Лавров, когда его об этом спросили иностранные журналисты, пишет издание The Guardian.

При этом российский министр иностранных дел отметил, что якобы украинцы таким образом хотели "поставить какую-то слезную сцену".

Также Лавров повторил утверждение Кремля, что там ждут ответа президента Украины Владимира Зеленского на свои предложения, которые якобы передали еще 10 дней назад.

"Если речь идет о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", – сказал глава российского МИД.

Напомним, ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина" сообщил в видеообращении, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с Россией в Мариуполе.

После этого такие намерения подтвердили и в Офисе президента. Подоляк заявил, что готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе для того, чтобы вывести заблокированных украинских военных и гражданских лиц. Готовность отправиться на такие переговоры подтвердил и Давид Арахамия.

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