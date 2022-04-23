Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФ

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым актуальными вопросами во время переговоров с Россией являются гарантии безопасности и нейтральность.

Об этом президент сказал на пресс-конференции.

По его словам, самым главным вопросом являются гарантии безопасности, нейтральность и судьба Донбасса и Крыма.

"Я думаю, что самые актуальные вопросы - это гарантии безопасности и нейтральность, это судьба Донбасса и Крыма. Больше вопросов не существует. Все остальное - политические понты" - сказал Зеленский.

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Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну России против Украины не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий. Украина собирается вывести защитников Мариуполя и мирных граждан из города, который оказался в российской блокаде.

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