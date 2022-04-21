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У Зеленского раскрыли детали предложения о переговорах с РФ в Мариуполе

21 апреля 2022, 00:27

Украинская сторона готова к выезду в Мариуполь без каких-либо условий, подчеркнул Михаил Подоляк.

Подоляк и Арахамия
Давид Арахамия и Михаил Подоляк / Twitter Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе для того, чтобы вывести заблокированных украинских военных и гражданских лиц.

"Да. Без каких-либо условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Так как они свои. Так как они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Подоляк в Twitter в среду вечером.

В свою очередь глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия также подтвердил готовность отправиться в Мариуполь для проведения специального раунда переговоров в любой момент после подтверждение российской стороны.

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе", – написал он.

Арахамия подчеркнул, что он совместно с советником руководителя Офиса президента Михаилом Подоляком готов выехать в Мариуполь в любой момент.

"Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", – написал он.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Читайте такжеЗабрать раненых и погибших: в Азове назвали условие эвакуации из Мариуполя6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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новости Мариуполя Михаил Подоляк Давид Арахамия война России и Украины
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