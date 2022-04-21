У Зеленского раскрыли детали предложения о переговорах с РФ в Мариуполе

Давид Арахамия и Михаил Подоляк / Twitter Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе для того, чтобы вывести заблокированных украинских военных и гражданских лиц.

"Да. Без каких-либо условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Так как они свои. Так как они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Подоляк в Twitter в среду вечером.

В свою очередь глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия также подтвердил готовность отправиться в Мариуполь для проведения специального раунда переговоров в любой момент после подтверждение российской стороны.

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе", – написал он.

Арахамия подчеркнул, что он совместно с советником руководителя Офиса президента Михаилом Подоляком готов выехать в Мариуполь в любой момент.

"Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", – написал он.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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