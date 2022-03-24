"Не ели уже два дня, воды чуть-чуть осталось": жители Мариуполя умирают от голода

Люди в Мариуполе / Reuters

Из-за войны в Мариуполе люди начали умирать от голода. Горсовет призывает спасти местных жителей.

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды чуть-чуть есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь", - пишут местные власти в Telegram.

С каждым днем все больше людей остаются без пищи, так как попытки поставить гуманитарную помощь блокируются российской стороной.

"Оккупантов интересуют не люди и их судьбы, а только пропагандистская картинка с вынудительным вывозом населения на территорию России", - добавили в горсовете и призвали "спасти город из ада и бесконечного круга издевательств".

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