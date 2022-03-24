Взрывы в Киевской области: КГГА просит закрыть окна и не выходить на улицу

Жители области уже сейчас жалуються на гарь. Из-за сильного ветра и дыма, недостаточная видимость.
В сети появились видео взрывов в Киевской области. Очевидцы сообщили, что за несколько минут их было около десяти. Также в небе стояло зарево, которое сравнили с закатом.
В КГГА заявили о пожаре в Киевской области. В связи с этим жителей столицы призвали не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram, задымление наблюдается в Святошинском и Голосеевском районах
"Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", - говорится в сообщении.
Людям советуют сделать влажную уборку, поставить емкости с водой для повышения влажности воздуха и увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Кроме того, паблики пишут, что концентрация твердых микрочастиц в воздухе Киева превышает годовое нормативное значение ВОЗ.
Жители области уже сейчас жалуються на гарь. Как рассказали Главреду, из-за сильного ветра и дыма, недостаточная видимость.
Также в сети предполагают, что горит нефтебаза.
Напомним, в Краснодаре РФ 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.
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