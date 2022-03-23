ВСУ ликвидировали российского оккупанта Ситоленко - тестя известного террориста

Сергей Ситоленко/ twitter.com/Shtirlitz53

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Сергея Ситоленко, который являлся тестем известного террориста Игоря Стреклкова-Гиркина.

"Тесть "Гиркина" Стрелкова... Ситоленко Сергей, позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 ОМСБр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины", - написал украинский офицер Анатолий Штефан в Twitter.

Напомним, активная фаза войны России против Украины должна закончиться довольно быстро. Такой прогноз профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий аргументирует истощением российской армии, нехваткой боеприпасов и других необходимых для ведения боевых действий вещей.

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