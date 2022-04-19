"Конец войны решится на поле боя": Кулеба вынес приговор переговорам с РФ

Кулеба вынес приговор переговорам с РФ/ Reuters

Войну, которую развязала Россия против Украины, не удастся завершить с помощью переговоров со страной-агрессором.

Ситуация будет решаться только на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France24.

Когда главу украинского внешнеполитического ведомства спросили, могут ли переговоры Украины и России привести к окончанию войны, он ответил: "Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров".

В то же время Кулеба отметил, что призвал все страны последовать примеру Соединенных Штатов Америки и увеличить поставки оружия в Украину, чтобы она могла эффективнее защищаться от РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о продолжении военного положения, которое действует в Украине с 24 февраля. Срок действия текущего военного положения истекает 25 апреля.

Также сообщалось, что россияне испытывают большие проблемы с техникой – современных танков Т-90 у них уже не осталось. Те, что были, ВСУ уже все сожгли, а новые танки такого типа в РФ уже не делают.

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