Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в Украине

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения / Офис президента

В Украине с 24 февраля действует военное положение, которое ввели из-за масштабного военного вторжения России. Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о его продлении.

Срок действия текущего военного положения истекает 25 апреля, но уже появился проект закона зарегистрирован под номером 7300, который предусматривает его продление.

Читайте такжеКаши, которые не нужно варить – 5 незаменимых круп военного положенияНовый срок пока неизвестен - текст документа на сайте украинского парламента пока отсутствует.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

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