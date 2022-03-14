Зеленский просит Раду продлить военное положение / Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой продлить действие военного положения в Украине. Парламент должен утвердить соответствующий указ главы государства.

Согласно изданному указу президента, если парламент примет законопроект, то военное положение в Украине будет продлено еще на 30 суток.

Срок действия введенного 24 февраля военного положения истекает в 5:30 утра 26 марта 2022 года.

Напомним, на период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 000 гривен ежемесячно.

Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования для Украины в размере более 723 миллионов долларов. Оперативная выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу.

Читайте также: