Зеленский просит Раду продлить военное положение

Согласно изданному указу президента, если парламент примет законопроект, то военное положение в Украине будет продлено еще на 30 суток.
Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой продлить действие военного положения в Украине. Парламент должен утвердить соответствующий указ главы государства.
Согласно изданному указу президента, если парламент примет законопроект, то военное положение в Украине будет продлено еще на 30 суток.
Срок действия введенного 24 февраля военного положения истекает в 5:30 утра 26 марта 2022 года.
Напомним, на период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 000 гривен ежемесячно.
Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования для Украины в размере более 723 миллионов долларов. Оперативная выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу.
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