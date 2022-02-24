Военное положение в Украине: Нацбанк установил лимит в 100 тысяч в день на снятие наличных

Банковская система Украины продолжает работать, заявили в Офисе президента и Национальном банке Украины. При этом введен ряд ограничений.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на атаку России банковская система в Украине будет работать и дальше.
При этом будут введены лимиты на снятие наличных средств. Об этом Подоляк сказал на брифинге 24 февраля.
В НБУ также подтвердили, что банковская система Украины продолжает работать. Регулятор принял постановление, которым предусмотрено:
- Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением.
- Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.
- Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
- Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.
- Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.
- Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.
- Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья населения.
- Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.
- Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
- Зафиксировать официальный курс на 24.02.2022.13.
Как сообщал Главред, Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.