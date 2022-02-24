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Военное положение в Украине: Нацбанк установил лимит в 100 тысяч в день на снятие наличных

24 февраля 2022, 10:20

Банковская система Украины продолжает работать, заявили в Офисе президента и Национальном банке Украины. При этом введен ряд ограничений.

Банкомат, банковская карта
Банкоматы будут пополнять деньгами / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на атаку России банковская система в Украине будет работать и дальше.

При этом будут введены лимиты на снятие наличных средств. Об этом Подоляк сказал на брифинге 24 февраля.

В НБУ также подтвердили, что банковская система Украины продолжает работать. Регулятор принял постановление, которым предусмотрено:

  • Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением.
  • Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.
  • Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
  • Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.
  • Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.
  • Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.
  • Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья населения.
  • Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.
  • Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
  • Зафиксировать официальный курс на 24.02.2022.13.

Как сообщал Главред, Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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