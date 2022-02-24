Военное положение в Украине: Нацбанк установил лимит в 100 тысяч в день на снятие наличных

Банкоматы будут пополнять деньгами / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на атаку России банковская система в Украине будет работать и дальше.

При этом будут введены лимиты на снятие наличных средств. Об этом Подоляк сказал на брифинге 24 февраля.

В НБУ также подтвердили, что банковская система Украины продолжает работать. Регулятор принял постановление, которым предусмотрено:

Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением.

Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.

Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.

Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.

Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.

Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.

Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья населения.

Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Зафиксировать официальный курс на 24.02.2022.13.

Как сообщал Главред, Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.