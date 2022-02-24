Путин выбрал войну против Украины и несет всю ответственность за смерти - Байден

Джо Байден сделал заявление по поводу ситуации в Украине / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", – заявил он.

По его словам, только Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.

Байден заверил, что США с партнерами и союзниками остаются едиными и решительными, а мир привлечет РФ к ответственности.

Президент США заявил, что будет следить за ситуацией из Белого дома, встретится с лидерами G7 и обратится к народу США, чтобы рассказать как Вашингтон с союзниками ответит на акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины.

"Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас", - написал глава МИД Украины.

Как сообщал Главред, Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска РФ перешли границу в районе Харькова.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины. По словам Цаплиенко, крылатыми ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева.