У России больше нет современных танков Т-90, мы сожгли все, что у них было, - Жданов

У России больше нет современных танков Т-90 / modernweapon.ru

Россияне испытывают большие проблемы с техникой - современных танков Т-90 у них уже не осталось.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала отметил, что военно-промышленный комплекс РФ останавливается или уже это сделал, и это существенно влияет на возможности России вести войну.

"Можем сказать, что танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет. Мы сожгли все, что у них было. На сегодняшний день Россия поставляет танки Т-72 – это еще советские образцы, не модернизированные, и с ними бороться гораздо легче", – отметил военный эксперт

По словам Жданова, в России на сегодняшний день "Уралвагонзавод" – основной танкосборочный завод стоит, потому что отсутствуют комплектующие.

Читайте такжеУраганы, Смерчи и даже вертолет: оккупанты "подарили" ВСУ техники на 1 млрд долларов"Они модернизировали свои танки только иностранными комплектующими . Автогигант "КамАЗ" их тоже стоит, потому что последние модели "КамАЗов" шли с импортными двигателями. Сегодня их поставок нет", – сказал эксперт.

Напомним, ранее украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Также сообщалось, что украинские воины уничтожили танк российских оккупантов точным выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион". Кадры результата успешной атаки обнародовали сами бойцы.

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