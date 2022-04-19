"Мотор валяется, баки разлетелись": встреча российского танка с украинским "пионом" попала на видео

Встреча российского танка с украинским "пионом" попала на видео / скриншот

Украинские воины уничтожили танк российских оккупантов точным выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион".

Кадры результата успешной атаки обнародовали украинские воины.

"Попадание было из "Пиона" рядом... Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - говорит один из бойцов на опубликованном видео.

2С7 "Пион" - что известно

Самоходная пушка 2С7 "Пион" выполнена по безбашенной схеме с открытой установкой орудия в кормовой части САУ. В состав экипажа входят 7 (в модернизированном варианте 6) человек.

Читайте также"Птичка" упала: ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-30, 4 беспилотника и 2 крылатые ракетыЗаряжание главного орудия при работе САУ осуществляется с грунта или с грузовика с помощью специального подъёмного механизма, установленного на платформе, с правой стороны относительно основного орудия. Заряжающий при этом находится слева от орудия, управляя процессом с помощью пульта управления.

Основным вооружением является 203-мм пушка 2А44, обладающая максимальной скорострельностью 1,5 выстрела в минуту (на модернизированном варианте до 2,5 выстрелов в минуту).

Напомним, ранее украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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