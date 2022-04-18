Чернобаевка - 16:0: ВСУ уничтожили склады с ракетными боеприпасами оккупантов на Херсонщине

Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады российских захватчиков с ракетными боеприпасами.
Украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов.
Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" произошел. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова", - отметил Арестович.
К слову, ВСУ разбили оккупантов в Чернобаевке уже в 16-й раз.
Как сообщал Главред, 13 апреля украинские военные "гостеприимно" встретили российских оккупантов в Чернобаевке. Были уничтожены склады с боеприпасами.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.
Справка.Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области Украины с населением 9275 человек в 10 километрах от Херсона. На окраине находится международный аэропорт Херсон.
Чернобаевка была основана в конце 17 века, а историю ее возникновения связывают с запорожским сечевым казаком Петром Чернобаем, который получил эти земли в подарок от русской царицы Екатерины.
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