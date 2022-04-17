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Ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах - Кулеба

17 апреля 2022, 18:53

Глава МИД отметил, что ситуация в осажденном российскими войсками городе сложилась "ужасная".

Мариуполь, война
Мариуполь / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с Россией.

Глава МИД в интервью CBS News назвал происходящее в городе "ужасным".

"Мариуполь может оказаться красной линией", - сказал Кулеба, комментируя ситуацию с переговорами между Украиной и Россией.

Глава МИД отметил, что ситуация в осажденном российскими войсками городе сложилась "ужасная".

Он добавил, что последнее время между Украиной и Россией не было никаких дипломатических контактов на уровне министерств иностранных дел.

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Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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