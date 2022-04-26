УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Фейковая страна и фейковые победы": Подоляк разоблачил ложь РФ о "взятии" Мариуполя

26 апреля 2022, 15:45

Россияне уже активно хвастаются захватом Мариуполя, хотя большую часть города удерживают украинские бойцы.

подоляк
Подоляк разоблачил ложь РФ о "взятии" Мариуполя/ ОПУ

В России через два месяца после широкомасштабного вторжения в Украину уже активно говорят, что якобы "захватили" Мариуполь на Донетчине, но только без Азовстали. Однако территория этого металлургического комбината занимает пятую часть территории города.

На распространяемую Россией ложь о якобы "захвате" Мариуполя обратил внимание советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, о чем он написал в Twitter.

"После 2 месяцев боев в РФ говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: "кроме Азовстали". Только вот в чем дело, ребята: Азовсталь – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана или 3 Централ Парка НЙ. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", – написал Подоляк.

Заявления россиян о "захвате" Мариуполя

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном "захвате" Мариуполя. После этого Путин в разговоре с министром назвал нецелесообразным проводить штурм завода Азовсталь и сказал отменить его, однако приказал заблокировать промышленную зону.

После таких заявлений российской стороны в полку "Азов", бойцы которого удерживают часть Мариуполя, заявили, что продолжают уничтожать в городе российскую военную технику и живую силу противника.

Позже военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Мариуполя Оборона Мариуполя вторжение России Мариуполь
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2022: Девам – авантюры, Весам – сплетни, Стрельцам – осуществление мечтыГороскоп на сегодня, 26 апреля 2022: Девам – авантюры, Весам – сплетни, Стрельцам – осуществление мечты Гороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страныГороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страны Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июняПочему Россия попытается закончить войну в Украине до июня В РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистовВ РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистов Сбитому под Черниговом путинскому пилоту объявили о подозрении: вплоть до пожизненногоСбитому под Черниговом путинскому пилоту объявили о подозрении: вплоть до пожизненного
Поддержите Главред

Последние новости

16:50

Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на Украину

16:48

ВСУ пойдут в контрнаступление на войска РФ, как только Запад даст тяжелое вооружение – АрестовичВидео

16:41

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:34

Новые цели для рашистов: Данилов назвал страны, которые находятся под прицелом РФВидео

16:29

"Мы гордимся, что мы русские": Гордон показал треш, который происходит в российской глубинкеВидео

Реклама
16:26

Из-за санкций партнеров Украины загруженность портов рф упала на треть – Кубраков

16:17

Ураза-байрам 2022: дата, традиции и поздравления к празднику мусульман

16:08

Стратегия Путина провалилась: чего ждать Украинемнение

16:02

Цветы будут крупными и переживут засушливое лето: как применить дрожжи в качестве удобрения для сада

15:55

Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать

15:49

Жуткая травма позвоночника: бывший друг Путина рассказал о здоровье президента РФВидео

15:45

"Фейковая страна и фейковые победы": Подоляк разоблачил ложь РФ о "взятии" МариуполяВидео

15:42

"Твое лицо, когда обменял батю на берцы": Потап показал довольных людей, получивших жалкую компенсацию от России

15:41

"Безграмотная мрачная орда в лаптях": Невзоров развеял миф о "величии" России

15:20

Взрывы в Затоке и "ПМР": РФ готовит Приднестровью сценарий ДонбассаВидео

15:19

"Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в ИрпенеВидео

15:14

Запад не сдаст Украину: эксперт назвал условие победы в войне с РФВидео

15:05

Для россиян закрывают турецкие курорты - СМИ

14:54

РФ нанесла удар по Одесской области: попали в мост через Днестровский лиманВидео

14:51

"Мы в шоке от вашей силы духа": Ирэна Карпа рассказала, в каком восторге французские генералы от ВСУВидео

Реклама
14:51

Гороскоп на май 2022 года для Львов: большая любовь, прибыль и много радостей жизниВидео

14:23

Бойня в детсаду: в РФ мужчина расстрелял детей и воспитательницу

14:12

Пока жив Путин, Россия ни о чем не пожалеетмнение

13:57

Обложить налогами и ввести квоты: Польша предложила ударить по нефти и газу РФВидео

13:32

Осадчая серьезно отнеслась к идее Горбунова усыновить ребенка - пара уже узнает о процедуре

13:30

Оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ и угрожают расстреливать детейВидео

12:59

Мальчик и девочка попали под обстрел: в Донецкой области рашисты убили двоих детей

12:49

3-летняя звезда соцсетей и участник Голоса кріїни-12 спели с группой Океан Эльзы в киевском метроВидео

12:40

За два месяца войны в Украине Россия потеряла танков на два года вперед – WSJ

12:05

Почему Украина рискует навсегда попасть в долговую ямумнение

11:53

В РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистовВидео

11:53

Украина имеет право атаковать территорию России — министр обороны Британии

11:37

Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"Видео

11:28

Десятки "двухсотых", техника и даже трофей: оккупантам устроили "горячий прием" под ЗапорожьемВидео

11:26

Есть кандидаты получше: Арестович объяснил, почему Украине нет смысла убивать Соловьева

10:59

Немецкий "зверь" прикроет небо: Украину вооружат дальнобойными зенитками GepardВидео

10:48

"Написал проклятия родителям из России": Маричка Падалко рассказала, каким вышел Соболев из Ирпеня

10:44

Когда Путин умрет: астролог назвала критическую дату для диктатора

10:43

В ОП сообщили, что в громады Сумщины начали завозить горючее

10:30

Гороскоп на завтра, 27 апреля 2022: Ракам – успех, Козерогам – потери, Рыбам – перемены в личной жизни

Реклама
10:28

"Решил лично руководить всеми операциями?": Арестович рассказал о величайшей глупости ПутинаВидео

10:26

Самый вкусный и полезный салат с черемшой из трех ингредиентов: готовить всего 5 минутВидео

10:25

ВСУ перехватили инициативу: эксперт назвал последний шанс РФ на победу в войнеВидео

10:07

Приметы на 27 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:00

"Спела с главным петушком Кремля": украинка Анна Асти спела с Киркоровым

09:45

В бункере царит страх и паранойя: генералы "продают" Путину лишь будущие победы - АрестовичВидео

09:31

"Нам нравится ваше лицемерие и лживость": Потап нашел неожиданную пользу от Соловьева

09:26

Мощные взрывы и клубы дыма: подробности удара оккупантов РФ по ЗапорожьюВидео

09:14

Путин переиграл всех, даже самого себямнение

09:04

Россия может напасть на Запорожье с юга – разведка Британии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять