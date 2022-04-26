"Фейковая страна и фейковые победы": Подоляк разоблачил ложь РФ о "взятии" Мариуполя

Подоляк разоблачил ложь РФ о "взятии" Мариуполя/ ОПУ

В России через два месяца после широкомасштабного вторжения в Украину уже активно говорят, что якобы "захватили" Мариуполь на Донетчине, но только без Азовстали. Однако территория этого металлургического комбината занимает пятую часть территории города.

На распространяемую Россией ложь о якобы "захвате" Мариуполя обратил внимание советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, о чем он написал в Twitter.

"После 2 месяцев боев в РФ говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: "кроме Азовстали". Только вот в чем дело, ребята: Азовсталь – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана или 3 Централ Парка НЙ. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", – написал Подоляк.

Заявления россиян о "захвате" Мариуполя

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном "захвате" Мариуполя. После этого Путин в разговоре с министром назвал нецелесообразным проводить штурм завода Азовсталь и сказал отменить его, однако приказал заблокировать промышленную зону.

После таких заявлений российской стороны в полку "Азов", бойцы которого удерживают часть Мариуполя, заявили, что продолжают уничтожать в городе российскую военную технику и живую силу противника.

Позже военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

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