Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителей

Война в Мариуполе / УНИАН, Reuters

В Мариуполе с начала кровавой войны России против Украины более 20 тысяч жителей города погибли.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Украина 24.

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, это женщины, дети, к сожалению, погибли", - сообщил он.

Также Бойченко отметил, что оккупанты продолжают срывать эвакуацию из города.

"Мы понимаем, что более 100 тысяч населения, к сожалению, остается в городе. Они умоляют о спасении. Я еще раз хочу подчеркнуть - к сожалению, двое суток российские оккупационные войска срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними", - говорит городской голова.

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Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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