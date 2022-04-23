Предал Украину и был уничтожен в Мариуполе: предатель из Донецка уже никогда не вернется домой

Владимир Коваленко / Миротворец

В Мариуполе один из высокопоставленных представителей оккупационных властей погиб в Мариуполе.

В 2014 году он предал Украину, пишет СтратКом ВСУ.

"В Мариуполе был ликвидирован Владимир Коваленко. Он из Донецка, и в оккупационных властях занимал должность "начальника управления вневедомственной охраны", - говорится в сообщении.

При каких условиях он был уничтожен – не сообщается.

Владимир Коваленко был предателем Украины. До оккупации Донецка он занимал одну из руководящих должностей в воинской части 3004 внутренних войск МВД. Они занимались конвоем.

Фактически конвоем, только в этот раз незаконно удерживаемых украинцев, в Донецке и занимался Владимир Коваленко после прихода российских оккупантов. Поэтому был внесен в базу "Миротворца".

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Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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