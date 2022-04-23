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Контрнаступление будет 101%: Арестович рассказал о борьбе за Мариуполь

23 апреля 2022, 00:27

Если вы думаете, что Залужный хочет сдать Мариуполь, то вы очень ошибаетесь, говорит Арестович.

Арестович, война
Арестович / Reuters, Офис президента

Контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101%. Вопрос когда и какими силами. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он отметил, что Мариуполь в глубоком тылу противника.

"Это не обычная история. У наших там непростая ситуация, но они держатся... У части пессимистическое настроение, у другой части настроение боевое. Но ситуация для них очень сложная", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что все надеяться на освобождение Мариуполя и работают над этим.

"Мы делаем все, чтобы их унести оттуда любым способом. Контрнаступление будет, я уверен на 101%. Вопрос только когда и какими силами. Решать это будет главнокомандующий Вооруженными силами... Если вы думаете, что Залужный хочет сдать Мариуполь, то вы очень ошибаетесь. Нам не нужны мертвые герои", - отметил советник главы ОП.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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