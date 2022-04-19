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Зеленский рассказал, какая ситуация сейчас в заблокированном Мариуполе

19 апреля 2022, 23:10

Захватчики пытаются мобилизовать местных жителей и оккупационные войска.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам рассказал о ситуации в Мариуполе, часть которого продолжает защищать украинские воины.

Зеленский заявил, что взволнован состоянием дел в заблокированном Мариуполе. Смертельная угроза нависла и над защитниками, и над мирными жителями города.

"Ситуация в Мариуполе остается без каких-либо изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти людей, оказавшихся в руках оккупантов", – заявил президент.

По его словам, захватчики пытаются мобилизовать местных жителей и оккупационные войска.

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В свою очередь о судьбе принудительно вывезенных в РФ по меньшей мере десяти тысяч мариупольцев ничего неизвестно.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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