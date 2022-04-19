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Наступление на Донбасс – то же самое, что и "захват Киева за 72 часа": у Зеленского разнесли план РФ

19 апреля 2022, 18:53

Для Украины нет никакой разницы, в какой "фазе" уничтожать российские оккупационные войска, сказал Михаил Подоляк.

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Ситуация в реальности будет развиваться так, как это нужно Украине - Подоляк / ОПУ

Киев не видит разницы в том, как Москва называет войну России против Украины. Для государства не принципиально, на каком этапе военных действий уничтожать оккупационные войска. Захватчики умеют не воевать, а только убивать людей и разрушать гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте, комментируя слова главы МИД РФ Лаврова о начале "второй фазы" так называемой "спецоперации", он сказал о том, что Украину не интересует, как Россия называет войну. Подобные заявления об этапах – из разряда слов о "взятии Киева за 72 часа".

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович"Донбасс. "Вторая фаза "спецоперации". Вторая, третья, десятая? Уже не имеет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто русские любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", - отметил Подоляк.

Также он добавил, что Киев не видит существенной разница, на каком этапе сокрушать российские оккупационные военные подразделения, которые не умеют воевать, а только убивают людей и разрушают гражданскую инфраструктуру.

"Для нас нет разницы в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру…Ну хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", - сказал Подоляк и подчеркнул, что Украина, в первую очередь, пытается уберечь как можно больше людей и инфраструктуры.

Наступление России на Донбасс

Президент Владимир Зеленский сделал заявление, согласно которому Россия начала наступление на Донбассе. Захватчики стянули значительное число войск и военного контингента в регион. Но украинцы продолжат защищаться и бороться за свои земли.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва преследует четыре задачи на Донбассе. Речь идет о взятии под контроль таких городов, как Рубежное, Попасная и Северодонецк. Также оккупанты собираются продвинуться на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска. Кроме того, они заинтересованы в движении в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия уже к Пасхе планирует захватить Донбасс. Путин по-прежнему намерен уничтожить Украину как государство. Ситуация не будет другой до тех пор, пока Киев не одержит окончательную победу над Москвой.

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