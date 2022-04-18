Россия начала битву за Донбасс: Зеленский предупредил украинцев

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс.

В своем обращении президент предупредил украинцев, что "ничего мы не отдадим, а чужого нам не надо".

"Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил президент.

Также Президент Украины прокомментировал атаку России по Львову и Днепру. В частности Зеленский пояснил, что Россия своими ракетными ударами достигает разве что самодемилитаризации.

Президент заявил, что Россия не сбавляет темпа использования ракет против Украины, хотя должна была бы осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас даже в нынешних условиях.

Но когда закроют все лазейки для избежания санкций и введут новые ограничения, то восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным.

"То есть российские ракетные удары приводят лишь к одному – ракетной само-демилитаризации России. Похожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями",– пояснил Зеленский.

Президент Украины назвал ракетные удары России стратегической нелепостью.

"Сегодняшние удары по Львову, по Днепропетровщине и любые другие российские удары означают только одно: мы, мир и история заберут в России значительно больше, чем российские ракеты в Украины. Каждое потерянное жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы, поколения за поколением, воспринимали Россию как угрозу", – пояснил президент.

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Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

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