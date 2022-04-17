Контрудар на Донбассе: врага отбросили назад, ВСУ вышли на новые рубежи

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Вооруженные силы Украины провели активные контратакующие действия действия тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения операции Объединённых сил.

Как рассказал координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец, украинские защитники сумели отбросить передовые подразделения противника в районе Кременная - Рубежное на несколько километров на северо-восток.

По его данным, также была создана достаточно отчётливая угроза левому флангу Изюмской группировки противника в результате продвижения ВСУ в северо-восточном направлении, в сторону реки Оскол.

"Судя по всему, для командования войск противника, оперирующих в этом районе, всё это стало достаточно неожиданным событием", - пишет военный эксперт.

Ситуация в районе Харькова

Он также уточнил, что в районе Харькова, Силы обороны Украины продолжают "оттеснять" передовые подразделениям противника от окраин города, постепенно освобождая пригородные посёлки в направлении на Печенеги и Старый Салтов. Кроме того, передовые подразделения ВСУ в этом районе вышли к посёлкам Байрак, Кутузовка, а также продвинулись в районе Малой Рогани в восточном направлении.

"Следует заметить, что ВСУ в районе Харькова несомненно пытаются активно действовать в юго-восточном направлении от Индустриального района города с целью "усложнения жизни" Изюмско-Купянской группировке войск противника... По нашим крайним сведениям, ВСУ удалось успешно продвинуться в этом направлении вплоть до посёлка Малиновка в районе Чугуева", - добавил Машовец.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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