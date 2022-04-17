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Россия не может начать наступление на Донбасс, ВСУ мощно сдерживают армию оккупанта – Минобороны

17 апреля 2022, 14:02

Оккупационные войска продолжают подготовку к атаке в Донецкой и Луганской областях.

ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают вражеское наступление на Донбассе / Макс Левин

Вооруженные силы Украины препятствуют реализации масштабного наступления России на Донбассе. Оккупанты стягивают военный контингент и обеспечение, готовясь к атаке. Однако пока они не могут перейти ко второй фазе нападения, поскольку украинские войска оказывают мощное сдерживание. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что оккупационным российским военным силам не удается пойти в агрессивную атаку на Донбассе. Причина – эффективные действия ВСУ.

Читайте такжеКонтрудар на Донбассе: врага отбросили назад, ВСУ вышли на новые рубежиПо ее словам, захватчики накапливают военную технику, живую силу и обеспечение в Донецкой и Луганской областях.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", - подчеркнула Анна Маляр.

Наступление России на Донбассе

Руководитель министерства обороны Алексей Резников заявил, что Россия собирается окружить ВСУ на Донбассе. Впрочем, министр убежден в успешном отражении атаки оккупантов РФ. Однако для этого войскам Украины нужно тяжелое вооружение.

Президент Владимир Зеленский сказал, что целью России является уничтожение украинской нации. Как утверждает гарант, захватчики будут пытаться окружить 44-тысячную группировку войск Украины на Донбассе. Оккупанты намерены взять под контроль все районы Донецкой и Луганской областей.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, что наступление войск РФ на Донбассе будет после того, как закончатся дожди. Оккупанты собрали в регионе десятки тысяч личного состава и сотни единиц военной техники. Их действия сигнализируют о готовности идти в атаку.

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