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Зеленский назвал главную цель России в полномасштабной битве за Донбасс

14 апреля 2022, 21:11

Ближайшая цель России - окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.

Владимир Зеленский
Российская армия пришла уничтожить украинскую нацию / Офис президента

Армия России пришла уничтожить украинскую нацию, заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью BBC и признался, что ему больно смотреть, как отправленные Владимиром Путиным войска разрушают города и убивают людей, но за все время войны он не проронил слезы.

Зеленский сказал, что битва за Донбасс будет тяжелой, и Украина сдаваться не собирается.

"Мы не можем переехать. У нас нет другой планеты или другой земли. Это - наш дом. Я знаю, за что мы воюем", - сказал Зеленский в интервью корреспонденту ВВС Клайву Майри в Киеве в четверг, 14 апреля.

Российская армия использует тактику выжженой земли, оставляя за собой опустошенные города, сказал Зеленский и рассказал, что почувствовал, когда увидел, какой оставили россияне Бучу под Киевом.

"Страшное чувство. Эта жестокость... У меня были все эмоции. Я должен признать, что это были плохие эмоции. Я ничего кроме ненависти не чувствовал после того, что я увидел в Буче. Кроме ненависти к российским военным", - сказал Зеленский.

"Их философия - якобы пришли освободить людей от нацистов. А реально они освободили эти территории от жизни. Просто ее там больше нет. Постоянно говорят, что они что-то защищают, защищают "русский мир". Этот "русский мир" - это открытая российская война и миром там, извините, и не пахнет".

Зеленский сказал, что ближайшая цель России - окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.

"Но они же не просто забирают территории, они по ходу просто разрушают все, людей насилуют, забирают все, что могут, мародерствуют. Уничтожают нашу нацию - вот, что они делают. Это их желание", - сказал президент Украины.

Он повторил просьбу к Западу как можно оперативнее подвезти еще оружия для отражения российского вторжения.

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"Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше. Достаточно ли этого? Мы считаем, что нет. Приоритет - получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго продлится война, зависит и от того, как быстро мы получим все это вооружение и оборудование", - сказал Зеленский.

На вопрос, знает ли он, почему загорелся флагман российского Черноморского флота "Москва", а также нефтебаза и склад вооружений в Белгороде, Зеленский ответил:

"То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, - мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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