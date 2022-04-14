Обстрел крейсера Москва: в России стало меньше на 16 крылатых ракет Калибр

Иллюстрационное фото: Пуск крылатой ракеты Калибр с корабля РФ в Каспийском море, 2017 год

Благодаря тому что Вооруженные силы Украины уничтожили российский крейсер Москва, Черноморский флот РФ обеднел на 16 крылатых ракет Калибр. Суммарное количество таких боеприпасов снизилось с 72 до 56.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Согласно его информации, в Черном море находятся еще 9 российских ракетных кораблей:

фрегат Адмирал Эссен (8 ракет);

фрегат Адмирал Макаров (8 ракет);

корвет Вышний Волочек (8 ракет);

корвет Ингушетия (8 ракет);

корвет Грайворон (8 ракет);

пч Ростов-на-Дону (4 ракеты) – пч – подлодка;

пч Старый Оскол (4 ракеты);

пч Великий Новгород (4 ракеты);

пч Колпино (4 ракеты).

"Итак, суммарно в залпе – 56 ракет Калибр, – отметил Клименко, добавив, что в Средиземном море из-за перекрытия проливов Турцией сейчас застрял еще ряд ракетных кораблей РФ.

Уничтожение ракетного крейсера Москва

13 апреля, на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

Крейсеру нанесены очень серьёзные повреждения. Крейсер утратил ход и находится в 25 милях от острова Змеиный.

14 апреля советник главы Офиса президента заявил, что флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва затонул.

По его словам, "утопление "Москвы" - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён Второй мировой войны". Крейсер Москва - самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.

Официального подтверждения от РФ информации о том, что крейсер Москва пошел ко дну, нет.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва получил серьезные повреждения. По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, крейсер "завалился на борт".

Причины самого пожара, приведшего к детонации боеприпасов, оккупанты не называют. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун захватчики также не говорят.

Не уточняется и число жертв и пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, их может быть около 250 человек.

Справка. Крейсер Москва — одна из самых больших единиц флота РФ, корабль первого класса, "убийца авианосцев". Был построен в Николаеве во второй половине 1970-х годов. После ввода корабля в эксплуатацию в 1982 году он носил название Слава.

Длина корабля составляет 186 метров, а основным вооружением являются противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан.

В 2000 году крейсер стал флагманом Черноморского флота, а впоследствии играл ключевую роль в поддержке российских военных действий в Сирии.

В феврале 2022 года участвовал в захвате острова Змеиный.

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