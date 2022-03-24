Ракеты типа Калибр летели из Черного моря: россияне обстреляли центр Харькова

Харьков снова бомбили российские оккупанты / Фото Reuters

В ночь на 24 марта российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами типа Калибр, выпущенными с кораблей в Черном море. В Харьковской области критической точкой остается город Изюм. Также утром в четверг российские военные обстреляли город Золочев, а 23 марта – город Балаклея.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире канала Рада.

"У нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа Калибр, выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает", - сказал он.

По словам Синегубова, ситуация по Харькову "стабильна".

"Однако у нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танков, минометов и т.д. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной", - добавил глава ОВА.

Как уточнил спикер ГосЧС Харьковщины Евгений Василенко, ракета типа Калибр, выпущенная вчера Россией по Харькову, упала в районе метро Университет. Значительных разрушений в результате удара нет.

Синегубов отметил, что власти следят за ситуацией в области и пытаются довезти гуманитарную помощь. Но сделать это сложно, поскольку враг не дает зеленых коридоров для доставки.

Полиция в Харькове работает постоянно – правоохранители следят за порядком и противодействуют мародерству. Вооруженные силы, по словам главы ОВА, держат оборону, и "нет сомнений, что враг не сможет зайти в Харьков".

Также в городе постепенно налаживают решение других проблем – разбирают завалы, вывозят мусор, возобновляют работу банковской системы, в частности, выдачи наличных денег.

Тем временем россияне продолжают террор против представителей органов местного самоуправления. В частности, похищенный два дня назад Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко, до сих пор находится в плену врага.

Как сообщал Главред, в ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар и бомбили запрещенными фосфорными бомбами Луганщину. Погибли не менее четырех человек, из них двое — дети. За сутки в регионе поврежден или полностью разрушен 31 объект, в том числе 23 дома.

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