"У россиян наступила агония": оккупанты накрыли Луганщину фосфорными бомбами, много погибших

Оккупанты накрыли Луганщину фосфорными бомбами / t.me/luhanskaVTSA

В ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар и бомбили запрещенными фосфорными бомбами Луганщину. Погибли не менее четырех человек, из них двое — дети.

За сутки в регионе поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. А именно 10 многоэтажек и 13 частных домов. Было охвачено пламенем 16 из них, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Обстрелам подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. Очень трудная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои в городе.

"У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация РФ начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", — отметил Гайдай.

Читайте такжеРоссияне обстреляли Ирпень запрещенными фосфорными снарядами - мэр городаЭти боеприпасы относятся к оружию массового уничтожения, ведь создают большие очаги пожаров, а люди получают очень серьезные ожоги. Фосфорные бомбы взрываются либо на поверхности земли, либо на определенной высоте. После чего из боеприпаса разлетается так называемый белый фосфор, который воспламеняется при плюсовой температуре.

Гайдай добавил, что газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах Луганщины – в 22 полностью и в 5 частично. В общей сложности это около 32 550 абонентов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные подразделения потерпели поражение при попытке штурмом пойти на Харьков из Пятихаток, однако ВСУ нанесли встречный удар и отбросили вражеские войска за пределы их прежних позиций.

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