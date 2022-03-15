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Оккупанты РФ пытались штурмом пойти на Харьков: ВСУ нанесли жесткий удар по захватчикам

15 марта 2022, 20:18

Бои проходили в Пятихатках и Русских Тишках Харьковской области.

ВСУ
ВСУ нанесли контрудар по российским войскам в Харьковской области / Фото Reuters

Российские военные подразделения потерпели поражение при попытке штурмом пойти на Харьков из Пятихаток, однако ВСУ нанесли встречный удар и отбросили вражеские войска за пределы их прежних позиций. В первой половине дня украинцы также бились с оккупантами в Русских Тишках и заставили противника отступить на предыдущие позиции. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он написал, что в обед оккупационные войска хотели пойти штурмом на Харьков из Пятихаток, однако ВСУ их остановили. Противник понес серьезные потери и был отброшен за черты прежних позиций.

"Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. В обед оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций", - отметил Синегубов.

Также он добавил, что в первой половине дня произошел ожесточенный бой с оккупантами в Русских Тишках. Вражеские войска отбросили на предыдущие позиции.

"В первой половине дня яростно сражались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил также заставили противника отступить на прежние позиции", - добавил военный чиновник.

Также он подчеркнул, что потери врага подсчитываются.

Напомним, ранее глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сказал, что у российских войск нет шансов захватить Харьков. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают удерживать и усиливать свои позиции.

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